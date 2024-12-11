Всего с начала проведения работ очищено более 285 километров берега.

На Черноморском побережье собрали более 169 тысяч тонн загрязненного грунта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что на береговой линии трех субъектов работают 415 межведомственных мониторинговых групп. Всего с начала проведения работ очищено более 285 километров берега. Более 130 тысяч тонн грунта вывезено на площадки временного хранения. Кроме того, в Керченском проливе обследовано более 2 250 квадратных километров.

Ранее мы сообщали, что глава МЧС проконтролировал ход ликвидации последствий ЧС в Севастополе.

Видео: МЧС России