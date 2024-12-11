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Глава МЧС проконтролировал ход ликвидации последствий ЧС в Севастополе

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Он выразил благодарность волонтерам и сотрудникам профильных служб за проделанную работу.

Глава МЧС России Александр Куренков проконтролировал ход ликвидации последствий ЧС в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Куренков отметил, что все действия севастопольцев выверены и грамотны. Глава МЧС выразил благодарность волонтерам и сотрудникам профильных служб за проделанную работу.

Более 160 километров береговой линии разбиты на квадраты, идет непрерывное обследование, где необходимо — уборка.

Александр Куренков, глава МЧС России

Ранее мы сообщали, что около 150 участников очистки побережья от мазута обратились к врачам.

Видео: МЧС России

Теги: александр куренков, ликвидация последствий, мчс россии, севастополь
Категории: Лента новостей, Новости России,

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