Амбулаторную помощь оказали 142 обратившимся.

Около 150 участников очистки побережья от мазута обратились к врачам. Об этом сообщили в пресс-службе кубанского Минздрава.

По данным ведомства, при очистке береговой линии на Кубани за помощью медиков обратились 146 раз. Амбулаторную помощь оказали 142 обратившимся. Кроме того, трем участникам потребовалась госпитализация. Отмечается, что пациентов уже выписали по выздоровлению.

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Фото: Piter.tv