Глава МЧС России проверил ход работ на месте аварии танкера "Волганефть-239"

Он оценил ход строительства искусственной гавани вокруг кормы танкера.

Глава МЧС России Александр Куренков проверил ход работ на месте аварии танкера "Волганефть-239". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Куренков оценил ход строительства искусственной гавани вокруг кормы танкера. Он также проверил, как обеспечены боновые заграждения вокруг зоны бедствия и как организован сбор и вывоз мазута. Глава ведомства поручил незамедлительно переходить к следующему этапу работ, в рамках которого должны сделать обвалование с двух сторон.

Ранее мы сообщали, что МЧС России продолжает ликвидировать разлив нефтепродуктов в Керченском проливе.

Видео: МЧС России