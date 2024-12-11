Всего с берега собрано более 162 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

МЧС России продолжает ликвидировать разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В трех субъектах действуют 314 межведомственных мониторинговых групп. Они обследовали 896 километров. Определены участки сбора нефтепродуктов общей протяженностью 794 километра. Всего с берега собрано более 162 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

Ранее мы сообщали, что Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе.

Видео: МЧС России