Петербург строит пассажирские суда для Арктической зоны

До 2026 года Средне-Невский судостроительный завод планирует передать заказчику 32 различных судна и лодки.

В пятницу, 30 июля, в пресс-службе Смольного рассказали, что на Средне-Невском судостроительном заводе заложили речное пассажирское судно "Виктор Астафьев", которое будет работать в Красноярском крае, на Енисее машрутом Красноярск – Дудинка – Красноярск.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, данный проект важен для судостроения региона и показывает арктические компетенции города, его научно-промышленный потенциал.

Петербургские верфи полностью обеспечены заказами на ближайшие годы, в том числе по специальным проектам для северных территорий. уточнил градоначальник

В Смольном отметили, что с 2021 по 2025 год судостроители планируют передать заказчикам 4 подводные лодки, 24 военных корабля и судна, 3 атомных ледокола и 1 научное судно. Также по программе инвестиционных квот будут построены 24 рыбопромысловых судна.

Ранее мы писали, что с 7 августа по Неве можно будет прокатиться за 100 рублей.

Фото: Средне-Невский судостроительный завод - РАБОТА / Вконтакте