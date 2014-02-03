С 7 августа по Неве запустят кольцевой "Невский маршрут" с 7 остановками

Пассажир сам выбирает, сколько остановок проехать — можно и одну.

Со следующей недели, 7 августа, в акватории Невы запустят новый кольцевой маршрут на теплоходе, которые свяжет шесть городских причалов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Маршрут начнется на причале на Арсенальной набережной, затем будут остановки на Петровской набережной, причале у Летнего сада, Кунсткамеры, Адмиралтейства и Мытнинской набережной. После этого теплоход отправится в обратную сторону.

Прокатиться на "Невском маршруте" можно будет ежедневно с 11:00 до 19:00. Теплоходы будут курсировать каждые полчаса, остановка на причале составит 3 минуты.

Оплатить можно как весь маршрут, так и несколько остановок. Стоимость одной остановки - 100 рублей, а за весь маршрут - 700 рублей. Для детей и льготников - 600 рублей. Билет можно приобрести на причалах, в павильонах Городского туристско-информационного бюро, через сайты судоходных компаний, на портале visit-petersburg.ru и через сайты-агрегаторы туристских услуг.

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Фото: Piter.TV