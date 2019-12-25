Борьба за профессионализм и упущенную выгоду. В России введут обязательную аттестацию гидов

В Ростуризме решили заняться экскурсоводами, которые рассказывают про то, что Ленин был внуком Петра I. Всем остальным тоже придется получить корочку.

В России ужесточат контроль за экскурсоводами и гидами-переводчиками. Со следующего года добровольная аттестация станет обязательной. Соответствующий законопроект на этой неделе прошел третье чтение и в Петербурге. Власти подчеркивают, что прежде всего изменения коснутся нелегалов из Китая, которые любят рассказывать небылицы, но по факту они затронут и фрилансеров, которые проводят авторские прогулки по дворам и парадным. Piter.TV узнал, как к изменениям относятся представители сферы, и как следят за гидами на данный момент.

Кто и как может получить аттестацию экскурсовода

Возможность получить аккредитацию у экскурсоводов есть и сейчас, причем бесплатно. Этим занимается СПб ГБУ "Городское туристско-информационное бюро". Для тех, кто водит экскурсии в музеях, процедура является обязательной, а для индивидуальных предпринимателей выступает лишь в качестве подтверждения своей квалификации. Так как за неаттестованными гидами никто не следит, посетитель экскурсии может согласиться на кота в мешке.

Для получения аттестации экскурсоводам и гидам-переводчикам нужно пройти обучение, предоставить документы, сдать экзамен, а затем уже получить идентификационный нагрудный знак. Перечень организаций, в которых можно пройти обучение, строго определен: "корочка" из другого места считаться не будет. Наличие высшего образования является обязательным требованием. Вопросы в тестировании разделены по уровню сложности, в зависимости от того, какую квалификацию вы хотите получить. Самым опытным предлагается рассказать об истории династии Романовых или ведущих мастерах архитектуры модерна. Также есть и общие вопросы для всех категорий, например, "Паспорт Санкт-Петербурга. (Население, территория, количество районов)" или "Основные методические особенности проведения экскурсии: обзорной по городу, в пригородах, в музеях". Для гида-переводчика обязателен тест на знание иностранного языка.

Категория дается в зависимости от стажа работы. I категория — за стаж от 7 лет, II — от 2 до 7 лет, III — менее 2 лет работы. Экскурсоводам II и III категории свидетельство выдается не навсегда, а на срок от года до трех лет. Затем его действие можно продлить. Сейчас, по данным комитета по развитию туризма Петербурга, аккредитация есть у более шести тысяч специалистов.

Фото: Piter.TV

Перспективы: мнение экспертов

Новость о том, что с 1 июля 2022-го года аккредитация станет обязательной, экскурсоводы, работающие на себя, встретили по-разному. Подразумевается, что гидов без аттестации будет ждать наказание, но какое именно — предстоит определить. Отделять нарушителя от аттестованного гида будут в том числе и по отсутствию идентификационного нагрудного знака — он существует уже сейчас. Специалисты подозревают, что таким образом власти решили пресечь неконтролируемый поток прибыли. Экскурсовод из Петербурга Дмитрий Березин считает, что над аттестацией задумались по той же причине, что и в других фриланс-сферах — по его словам, власти не могут допустить, что кто-то не делится заработанными средствами.

Я в курсе дела, думаю, эта инициатива отлично подготовит молодых экскурсоводов к тому, что в России надо уметь давать взятку. Дмитрий Березин, экскурсовод.

При этом наш собеседник не считает изменения полностью негативными. В качестве положительной стороны он привел пример запрет на деятельность иностранным гражданам, которые могут быть некомпетенты.

На запрет работы "китайским нелегалам" обратил внимание и экскурсовод Павел Перец. Он отметил, что на него поправки в законодательство никак не повлияют: если нужна будет аттестация, он пойдет и получит ее, проблемы в этом нет.

Автор "краеведческих прогулок" Федор Гусев написал на своей странице в "ВКонтакте" о том, что получать какую-либо корочку он не собирается, так как не считает себя эксурсоводом. По мнению мужчины, слово "экскурсия" превратилось в оскорбительное и при произнесении вслух вызывает негатив у горожан.

Я уже давно сформулировал определение тому, как жители парадных и дворов, столь популярных в нашем городе, воспринимают запрещённое слово. В студию: "Нелегальное, непрофессиональное сборище зевак во главе с ушлым мошенником, извлекающим из этого прибыль". Поэтому "краеведческая прогулка", "архитектурный семинар", "лекция на открытом воздухе", "прогулка с городским сумасшедшим" мне нравятся куда больше. Федор Гусев, автор "Экскурсий по модерну".

Петербуржец заявил о том, что не собирается менять деятельность после введения обязательной аттестации и "быть подвластным каким-то клише, правилам и формулам". Так как проводимые мероприятия являются следствием "авторской и творческой переработки материала", то, по всей видимости, Гусев считает, что его деятельность и не должна подпадать под действие закона.

Фото: Дмитрий Бушуев

Также Piter.TV получил комментарий заместителя директора по развитию Литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского Веры Бирон. Музей тоже иногда проводит пешие экскурсии по местам жизни и творчества писателя и его героев. Бирон отметила, что ее волнует уровень и качество экскурсий, но обязательная аттестация всех некомпетентных экскурсоводов не уберет. Она предположила, что прежде всего Законодательное собрание интересует "упущенная выгода", так как чаще всего авторские экскурсии проводятся не бесплатно. У тех, кто все же проводит экскурсии не за деньги, наоборот, могут возникнуть проблемы — как доказать, что ты работал бесплатно?

Я сама на подобные экскурсии не хожу, но не раз слышала фрагменты экскурсий, проходя по Стремянной- Дмитровскому-Колокольной. То, что несут бойкие экскурсоводы, не имеет никакого отношения ни к истории Петербурга, ни к самим сюжетам. Но аттестация ничего не даст, на мой взгляд. Вера Бирон, заместитель директора Музея Достоевского в Петербурге.

Автор книги "Петербург Достоевского" предложила свой вариант решения проблемы, но отметила, что структурировать экскурсионную деятельность очень непросто.

Мне кажется, нужно выработать единые правила для тех, кто водит экскурсии + создать сайт, который бы отражал реальность: давал полную информацию о музеях, фирмах, которые проводят экскурсии, о самозанятых, для которых это реальная работа. И - отзывы посетителей.

Кроме того, можно учесть опыт других стран. Так как за нарушение закона, скорее всего, будет штраф, Бирон нарисовала возможную картину будущего: вместо трогательных экскурсий про поэтов, писателей, архитекторов посетители станут свидетелями задержания гида без аттестации. Таких историй хотелось бы избежать.

Ранее Piter.TV рассказывал о том, что под контроль хотят взять уличных музыкантов.

Текст: Надежда Сибилева

Фото: Pexels