В Петербурге активисты выступают повышения цен на проезд в общественном транспорте

На странице флешмоба сообщается, что на текущий момент в акции приняло участие 1275 человек.

Политические движения "Время", "Открытая Россия", "Весна" и "Объединенные демократы" призвали петербуржцев отказаться от поездок на метро 14 декабря в знак протеста против действий городских властей. Акция получила название "День бойкота метро".

Активисты полагают, что текущее повышение – это лишь первый этап реформ, после которых стоимость проезда в общественном транспорте увеличится еще раз.

В Смольном объявили, что с 1 января 2020 года разовый проезд подорожает на 10 рублей. Стоимость проезда по "Подорожнику" в метро составит 38 рублей, в наземном транспорте – 33 рубля.

Ранее мы поинтересовались мнением горожан по данному вопросу.

Фото: Piter.TV