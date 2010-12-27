В 2020 году проезд по "Подорожнику" в Петербурге подорожает на два рубля

То есть с 1 января 2020 года стоимость проезда по "Подорожнику" в метро составит 38 рублей, в наземном транспорте – 33 рубля.

Стоимость поездки в петербургском транспорте для владельцев проездных карт увеличится на 2 рубля с начала следующего года. Об это сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире "Радио России Санкт-Петербург".

То есть с 1 января 2020 года стоимость проезда по "Подорожнику" в метро составит 38 рублей, в наземном транспорте – 33 рубля. С начала 2020 года город перестанет субсидировать поездки гостей города, стоимость проезда в наземном транспорте составит 50 рублей, в метро – 55 рублей.

Город планирует на деньги туристов пополнить парк общественного транспорта.

В общественном транспорте Петербурга вырастет цена проезда: реакция соцсетей.

Фото: Piter.TV