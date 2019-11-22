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Опрос: петербуржцы против повышения стоимости проезда на метро

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Правительство Петербурга одобрило проект бюджета на 2020 год, в который заложено единовременное повышение стоимости проезда на общественном транспорте. Piter.TV узнал мнение петербуржцев по этому вопросу.

Журналисты PITER.TV спросили мнения у жителей Петербурга и гостей города о повышении стоимости проезда на общественном транспорте.

С 1 января 2020 года стоимость проезда по "Подорожнику" в метро составит 38 рублей, в наземном транспорте – 33 рубля. С начала 2020 года город перестанет субсидировать поездки гостей города, стоимость проезда в наземном транспорте составит 50 рублей, в метро – 55 рублей.

Петербуржцы отмечают, что 55 рублей - слишком большая цена за разовый проезд, поскольку заработная плата многих не может позволить такие траты на дорогу. 

Последний раз стоимость проезда в Петербурге повышали в 2017 году. Стоимость жетона возросла с 35 до 45 рублей, стоимость проезда в наземном транспорте – с 30 до 40 рублей.

Видео и фото  - PITER.TV

 

 

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Категории: Интервью, Лента новостей, Новости СПб,

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