Стоимость проезда могут повысить на 10 рублей на все виды общественного транспорта

Окончательное решение по тарифам на проезд еще не принято.

Стоимость жетона на проезд в петербургском метрополитене может повыситься не на 15, а на 10 рублей. То же самое коснется и остального общественного транспорта. По данным "Фонтанки.ру", в Смольном обсуждают новую схему повышения цен на проезд.

Ранее Александр Беглов заявил, что в Смольном поддержали инициативу поднять стоимость проезда на 2020 год. Разовый проезд в метро будет стоить 60 рублей, а проезд на наземных видах транспорта - 50 рублей. Это связано с тем, что чиновники заложили на три миллиарда рублей меньше на поддержку транспортных компаний. Теперь же разовая поездка в метро будет стоить 55, а на другом общественном транспорта - 50. Окончательное решение будет принято 20 ноября.

В начале этой неделе движение "Весна" провела в метро акцию против повышения цен на проезд.

Фото: Piter.TV