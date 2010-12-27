"Весна" провела в метро акцию против повышения цен на проезд

Жители города недовольны резким скачком цен на проезд в общественном транспорте.

Вечером 10 ноября в Петербурге прошла акция протеста, направленная на привлечение внимания общественности к резкому поднятию стоимости проезда. Активисты из движения "Весна" возмутились подорожанием проезда в подземке с 45 до 60 рублей. На наземном транспорте можно будет прокатиться за 50 рублей. Ранее о данном постановлении сообщил Александр Беглов.

Сегодня наши активисты спустились с плакатами в метро, чтобы привлечь внимание пассажиров к резкому увеличению тарифов на проезд прокомментировали сторонники движения

Они считают, что подобные действия со стороны местного правительства можно считать грабежом. Петербуржцы спустились в подземку с плакатами, на которых указали причины, из-за которых они считают подорожание проезда "взвинченным".

Ранее Piter.tv писал о том, что стало известно, какие маршрутки исчезнут с улиц Петербурга.

Фото: Twitter/Движение "Весна"

