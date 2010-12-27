  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Беглов прокомментировал повышение стоимости проезда в Петербурге 
Сегодня, 9:34
509
IRINA_CHALKINA

Беглов прокомментировал повышение стоимости проезда в Петербурге 

0 0

Как оказалось, для обладателей "подорожника" и карты петербуржца рост тарифов составит около 5-8%.

Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал повышение стоимости проезда в общественном транспорте города. О нововведениях градоначальник рассказал в эфире программы "Петербург.

Во многом изменения связаны с большим наплывом туристов, который ожидается в 2020 году. Напомним, что рост туристов может произойти благодаря электронным визам и новому статусу аэропорта "Пулково". Аэропорт получит седьмую степень свободы.

"Фактически мы сегодня дотируем из бюджета как раз эту категорию граждан, которые приезжают в наш город. Только в этом году дотации составили порядка 40 млрд рублей. Это очень много. Мы должны защитить наш бюджет и наших горожан",

—сказано в сообщении.

Градоначальник заявил, что в настоящее время рассматривается повышение стоимости проезда лишь разовое до 60 рублей в метро. В наземном транспорте билет можно будет приобрести за 50 рублей. При этом для обладателей "подорожника" и карты петербуржца рост тарифов составит около 5-8%. Однако, по последним изменениям окончательного решения в Смольном нет. 

Ранее мы сообщали о том, что стало известно, какие маршрутки исчезнут с улиц Петербурга.

Фото:Александр Беглов / "ВКонтакте"

Теги: беглов, новости спб, общество, стоимость проезда в метро спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 11:02

Сволочи когда они нажрутьмч

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии