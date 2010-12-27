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Итоги выборов на участке в МО "Новоизмайловское" отменил суд
Сегодня, 22:25
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Итоги выборов на участке в МО "Новоизмайловское" отменил суд

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Муниципальные выборы в Петербурге прошли 8 сентября.

На участке №1393 в МО "Новоизмайловское" Московский районный суд отменил результаты муниципальных выборов, это первый случай в Петербурге. 

По информации "Коммерсанта", в ИКМО не обнародовали результаты после подсчета голосов, а также не заполнили увеличенную форму протокола. Один из истцов, Андрей Стариков, утверждал, что члены УИКа не заполняли протокол в помещении для голосования. Другая сторона ответила, что это делали в комнате без камер. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд отказался отменить результаты муниципальных выборов в МО "Смольнинское". Всего в ЦИК поступило 1333 жалобы. 

Фото: Piter.TV 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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