Петербург стал лидером по нарушениям на муниципальных выборах

В ЦИК поступило более 1000 жалоб от петербуржцев.

В петербургском Горизбиркоме 24 октября прошло заседание, на котором подвели итоги муниципальных выборов. Член комиссии ЦИК Евгений Шевченко назвал прошедшие выборы беспрецедентными по количеству и качеству жалоб на нарушения.

Всего в ЦИК поступило 1333 жалобы, рекорд установили ИКМО в Выборгском, Фрунзенском и Приморском районах. Суды рассматривают 220 исков. Меньше всего петербуржцы жаловались на Калининский и Василеостровский район.

Почти 600 жалоб связано с этапом выдвижения и регистрации кандидатов, в этом особенно отличилось ИКМО "Екатерингофский".

Шевченко отметил, что в ЦИК остались недовольны работой Санкт-Петербургского горизбиркома на муниципальных выборах. Подробный анализ избирательной кампании необходимо будет предоставить до 25 октября.

В начале октября председатель ЦИК Элла Памфилова назвала муниципальные выборы в Северной столице "беспрецедентной кампанией по цинизму и нарушениям". Глава петербургского избиркома в свою очередь заявил, что не собирается покидать занимаемую им должность.

Фото: Piter.TV