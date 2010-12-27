В ИКМО "Екатерингофский" нашли шпионское оборудование

Также члена избирательной комиссии заперли в кабинете на полчаса.

В среду, 10 июля, стало известно, что в помещении избирательной комиссии МО "Екатерингофский" в Петербурге нашли "шпионское" оборудование. К нему относятся "генераторы-вибровозбудители", которые глушат аудиозапись. Об этом сообщил Александр Шуршев, один из кандидатов в муниципальные депутаты.

Во вторник, 9-го июля, члены избирательной комиссии Динар Идрисов и Юрий Багров попросили секретаря ИКМО предоставить им доступ к документам. Вместо того, чтобы принести бумаги, она покинула помещение и оставила мужчин в здании избиркома. Позже правозащитник Идрисов оказался взаперти. Он пробыл в кабинете около получаса. Пришлось вызвать на место полицию. Вместе с "заложником" правоохранители осмотрели помещение и обнаружили аппаратуру.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что около ИКМО "Сергиевское" избили журналиста.

Фото: А. Шуршев / Telegram