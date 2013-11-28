Эксперты прокомментировали ход муниципальных выборов в Москве

По итогам голосования можно сделать прогноз на будущие выборы столичного мэра в 2023 году.

Прошедшие муниципальные выборы в Москве показали востребованность дистанционного голосования. Этот формат выбрало в 2,5 раза больше избирателей, чем пришло на физические участки 1,7 млн против почти 700 тыс. человек. Явка при этом увеличилась с 14,8% в 2017 году до 33,9%. Согласно информации ОП РФ по общественному контролю за голосованием, электронная система смогла противостоять 10 тыс. внешних атак. Такие данные привели эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Телеграмеры подчеркнули, что традиционно подобное голосование воспринимается оппозицией как возможность попробовать свои силы в борьбе за голоса привыкшего к плюрализму электората. В 2017-м году это было видно на примере партии "Объединенные демократы". На этот раз наблюдалось полное доминирование "Единой России" за счёт работы командоы Сергея Собянина и общественного объединения "Мой район", считают авторы поста.

Результаты муниципальных выборов предваряют будущие выборы мэра Москвы в 2023 году. И можно прогнозировать, что они также отметятся высоким участием избирателей (в том числе дистанционно) и будут успешными для кандидата от власти. Эксперты Telegram-канала "Мейстер"

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Фото: Piter.TV