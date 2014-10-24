ЦИК отреагировал на вброс в ходе выборов в Краснодарском крае: мнение экспертов

Элла Памфилова посвятила инциденту довольно эмоциональную речь.

Во время муниципальных выборов в Краснодарском крае была пресечена попытка вброса бюллетеней, которую попыталась совершить женщина, состоявшая в избирательной комиссии. О реакции на произошедшее ЦИК рассказали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Как выяснилось, нарушительница избирательного процесса сидела на стопке заранее заполненных бюллетеней. Её оперативно отстранили от работы комиссии и удалили с избирательного участка.

Телеграмеры обратили внимание на реакцию главу ЦИК Эллы Памфиловой на произошедшее.

Глава ЦИК требует наказать не только конкретную исполнительницу, но и найти и покарать "того мерзавца, который прячется за женской юбкой". И с Памфиловой не поспоришь, важно не только предотвратить преступление, не дав повлиять ему на ход голосования, но и установить заказчика. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали позицию иностранного агропрома на российском рынке.

Фото: ЦИК РФ