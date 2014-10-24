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ЦИК отреагировал на вброс в ходе выборов в Краснодарском крае: мнение экспертов
Сегодня, 12:58
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ЦИК отреагировал на вброс в ходе выборов в Краснодарском крае: мнение экспертов

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Элла Памфилова посвятила инциденту довольно эмоциональную речь.

Во время муниципальных выборов в Краснодарском крае была пресечена попытка вброса бюллетеней, которую попыталась совершить женщина, состоявшая в избирательной комиссии. О реакции на произошедшее ЦИК рассказали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Как выяснилось, нарушительница избирательного процесса сидела на стопке заранее заполненных бюллетеней. Её оперативно отстранили от работы комиссии и удалили с избирательного участка.

Телеграмеры обратили внимание на реакцию главу ЦИК Эллы Памфиловой на произошедшее.

Глава ЦИК требует наказать не только конкретную исполнительницу, но и найти и покарать "того мерзавца, который прячется за женской юбкой". И с Памфиловой не поспоришь, важно не только предотвратить преступление, не дав повлиять ему на ход голосования, но и установить заказчика.

Telegram-канал "Мейстер" 

Ранее эксперты прокомментировали позицию иностранного агропрома на российском рынке.

Фото: ЦИК РФ

Теги: мейстер, муниципальные выборы, цик, элла памфилова
Категории: Лента новостей, Новости России,

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