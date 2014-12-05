Эксперты прокомментировали позицию иностранного агропрома на российском рынке

Большинство международных предприятий отрасли продолжают инвестиционные проекты на территории страны.

Большинство представителей иностранного бизнеса в России уходят, оставляя лазейки и ходы для возвращения или меняя со временем дирекцию. Такое наблюдение сделали авторы Telegram-канала "Мейстер", отметив, что прежде всего это касается агромпромышленного комплекса и пищевой промышленности.

Эксперты отметили французскую Sucden, которая выступает важнейшим игроком на рынке сахара и зерна и международную компанию "АгроТерра", которая продолжает свои инвестиционные проекты в России, в частности, строительство комплекса по выращиванию и производству семян.

Примеров подобного поведения иностранных компаний много, так что можно констатировать, что с планом отрезать Россию от международного экономического сотрудничества тоже "что-то пошло не так". эксперты Telegram-канала "Мейстер"

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Фото: Pxhere