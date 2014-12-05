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Эксперты прокомментировали позицию иностранного агропрома на российском рынке
Сегодня, 12:40
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Эксперты прокомментировали позицию иностранного агропрома на российском рынке

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Большинство международных предприятий отрасли продолжают инвестиционные проекты на территории страны.

Большинство представителей иностранного бизнеса в России уходят, оставляя лазейки и ходы для возвращения или меняя со временем дирекцию. Такое наблюдение сделали  авторы Telegram-канала "Мейстер", отметив, что прежде всего это касается агромпромышленного комплекса и пищевой промышленности. 

Эксперты отметили французскую Sucden, которая выступает важнейшим игроком на рынке сахара и зерна и международную компанию "АгроТерра", которая продолжает свои инвестиционные проекты в России, в частности, строительство комплекса по выращиванию и производству семян.

Примеров подобного поведения иностранных компаний много, так что можно констатировать, что с планом отрезать Россию от международного экономического сотрудничества тоже "что-то пошло не так".

эксперты Telegram-канала "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что эксперты спрогнозировали ситуацию на рынке энергоносителей.

Фото: Pxhere

Теги: агропром, мейстер, россия, экономика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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