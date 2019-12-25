Эксперты спрогнозировали ситуацию на рынке энергоносителей

За счёт текущих цен, Россия предположительно завершит год со спадом экономики менее 3%.

По прогнозам Минэкономразвития, к концу года спад российской экономики составит менее 3%. В 2020-ом этот показатель оставался на уровне 3,1%, а ещё этой весной предполагалось, что он поднимется 7-10%. Как считают авторы Telegram-канала "Мейстер", причина кроется в установлении рекордных цен на энергоресурсы в связи с политической ситуацией в мире.

Эксперты отмечают, что США закончат этот год в небольшом минусе, а ЕС продемонстрирует номинальный "плюс", несмотря на введённые в отношении РФ санкции. Что же касается самой России, ей удалось компенсировать спад в других отраслях, однако на этом заработал и Запад.

Тем не менее, со временем европейская экономика начнёт стремительно падать, уверены телеграмеры. Это неизбежно призойдёт во время снижения цен на энергоносители и увеличении предложения. Ситуацию уже можно наблюдать на примере текущих нефтяных котировок.

Кроме того, авторы поста считают, что ОПЕК+ не намерен снижать добычу ради благополучия Европы. Цены на газ больше не будут бить исторические рекорды, но не вернутся и к докризисному уровню. Россия тем временем выиграла время на то, чтобы перестроить экономические цепочки, уверены эксперты.

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