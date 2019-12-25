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Эксперты прокомментировали подготовку к сентябрьским выборам в Москве
Сегодня, 12:54
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Эксперты прокомментировали подготовку к сентябрьским выборам в Москве

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Почти 50% столичных избирателей намерены воспользоваться онлайн-голосованием.

С 9 по 11 сентября в России пройдут муниципальные выборы, на которых будет использоваться уже привычная форма онлайн-голосования. Как отметили эксперты Telegram-канала "Мейстер", дистанционно намерена голосовать почти половина столичного электората.

Телеграмеры отметили, что онлайн-голосование постарались сделать не только удобным и быстрым, но и максимально безопасным за счёт предварительного тестирования со стороны разработчиков. 

Также эксперты уточнили, что отдать свой голос в цифровой форме стремятся в том числе и молодые люди, для которых такой способ выразить свою гражданскую позицию является наиболее комфортным.

Ранее мы сообщили о том, что в РФ стали чаще использовать юань.

Фото: Piter.TV

Теги: выборы, мейстер, москва, политика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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