В РФ стали чаще использовать юань: мнение экспертов

Как отметил глава ВТБ Андрей Костин, китайская валюта на данный момент гораздо безопаснее евро и доллара, однако полная "юанизация" не грозит экономике.

В финансовых операциях на территории РФ наметилось увеличение доли юаня. Во время выступления в студии Российского общества "Знание" на ВЭФ-2022 глава ВТБ Андрей Костин отметил, что ограничения финансового законодательства КНР не позволяет пользоваться возможностями этой валюты в полной мере, тем не менее, она "гораздо удобнее и безопаснее" доллара и евро, поэтому стоит научиться эффективной работе с ней. Такую позицию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста предполагают, что активное использование юаня может вызвать подозрения у некоторых граждан о его дальнейшем использовании в качестве эквивалента доллара, что не приведёт ни к чему хорошему. Однако о "юанизации" экономики говорить не приходится, так как эта валюта продолжает занимать только третье место после американской и европейской.

Да, значимость юаня растет, но Россия одновременно увеличивает использование в международных расчетах как рубля (например, в оплате поставок газа), так и валют Ирана, Турции и Индии. Заморозка валютных резервов научила Россию больше не класть все яйца в одну корзину. эксперты Telegram-канала "Мейстер"

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