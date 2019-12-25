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Эксперты оценили перспективы программы технологического развития РФ до 2030 года
Сегодня, 12:55
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Эксперты оценили перспективы программы технологического развития РФ до 2030 года

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На данном этапе для развития предприятий необходима господдержка.

Накануне Владимир Путин поручил правительству РФ создать концепцию технологического развития страны до 2030 года. Как отметили эксперты telegram-канала "Мейстер", главной задачей в этом вопросе станет оказание господдержки государственным предприятиям на всех этапах – от разработки продукции до вывода её на рынок. 

По мнению авторов поста, участие государства в такой кампании станет обязательным пунктом с учётом достаточно узкого  рынка России и ближайших соседей, особенно в свете санкций. Только правительство может предоставить достаточное финансирование для развития производств, уверены они.

Также телеграмеры добавили, что собственные производители помогут создать систему кооперации, не зависящую от политических настроений в мире. 

Ранее эксперты прокомментировали анонс речи Путина на ВЭФ-2022.

Фото: Pxhere

Теги: мейстер, мнение экспертов, россия, технологические развитие
Категории: Лента новостей, Новости России,

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