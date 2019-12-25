Эксперты оценили перспективы программы технологического развития РФ до 2030 года

На данном этапе для развития предприятий необходима господдержка.

Накануне Владимир Путин поручил правительству РФ создать концепцию технологического развития страны до 2030 года. Как отметили эксперты telegram-канала "Мейстер", главной задачей в этом вопросе станет оказание господдержки государственным предприятиям на всех этапах – от разработки продукции до вывода её на рынок.

По мнению авторов поста, участие государства в такой кампании станет обязательным пунктом с учётом достаточно узкого рынка России и ближайших соседей, особенно в свете санкций. Только правительство может предоставить достаточное финансирование для развития производств, уверены они.

Также телеграмеры добавили, что собственные производители помогут создать систему кооперации, не зависящую от политических настроений в мире.

Ранее эксперты прокомментировали анонс речи Путина на ВЭФ-2022.

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