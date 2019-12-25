Эксперты прокомментировали анонс речи Путина на ВЭФ-2022

Ключевой темой выступления президента станет развитие российского Дальнего Востока.

В анонсе речи Владимира Путина, которую президент озвучит сегодня, 5 сентября, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022), уделяется большое внимание развитию российской части Дальнего Востока. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" уверены, что эта тема демонстрирует общий вектор развития страны, которая смещается от Запада к новому экономическому центру тяжести.

Также телеграмеры упомянули, что на связь проблем развития региона с общемировым указал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в этом контексте стоит рассматривать и проблемы международных отношений.

По мнению экспертов, наиболее насущной задачей является прекращение депопуляции Дальнего Востока. Пока этот вопрос не решён, но стимулировать переезд новых жителей возможно при помощи улучшенных условий для бизнеса, приобретения жилья, карьерного роста.

Ранее мы сообщили о том, что эксперты прокомментировали выступление Токаева о конституционной реформе.

Фото: Kremlin.ru