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Эксперты прокомментировали выступление Токаева о конституционной реформе
Сегодня, 12:04
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Эксперты прокомментировали выступление Токаева о конституционной реформе

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В стране наблюдается неоднородность среди настроений политических элит.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о скором проведении новой конституционной реформы. По мнению авторов Telegram-канала "Мейстер", этим политик политик подчёркивает свою значимость как руководителя государственного устройства, при этом выигрывает время на осуществление изменений. 

Также авторы поста упомянули январские события в Казахстане, отметив, что бунты могут повториться с учётом разнополярных настроений элит.

Пока прогнозы о  результирующем векторе сил сделать сложно,считают телеграмеры. Тем не менее, за счёт победы Токаева на досрочных выборах и проведённой им смены правительства, президент может укрепить связи с Россией.

Ранее мы сообщили о том, что в Москве определили победителей президентских грантов в сфере культуры.

Фото: akorda.kz

Теги: казахстан, касым-жомарт токаев, конституция, мейстер
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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