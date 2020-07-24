Эксперты прокомментировали выступление Токаева о конституционной реформе

В стране наблюдается неоднородность среди настроений политических элит.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о скором проведении новой конституционной реформы. По мнению авторов Telegram-канала "Мейстер", этим политик политик подчёркивает свою значимость как руководителя государственного устройства, при этом выигрывает время на осуществление изменений.

Также авторы поста упомянули январские события в Казахстане, отметив, что бунты могут повториться с учётом разнополярных настроений элит.

Пока прогнозы о результирующем векторе сил сделать сложно,считают телеграмеры. Тем не менее, за счёт победы Токаева на досрочных выборах и проведённой им смены правительства, президент может укрепить связи с Россией.

Ранее мы сообщили о том, что в Москве определили победителей президентских грантов в сфере культуры.

Фото: akorda.kz