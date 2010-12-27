Около ИКМО "Сергиевское" избили журналиста

На него напали более 10 человек.

Журналиста "Невского информационного агентства" Алексея Радькова избили около ИКМО "Сергиевское". Об этом сообщил правозащитник Динар Идрисов на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел 9-го июля у входа в ИКМО "Сергиевское" по адресу улица Есенина, д. 30. Потерпевший рассказал, что он находился на работе и хотел получить интервью. Один из мужчин оказался недоволен съемкой. Между журналистом и им завязалась потасовка. Неизвестный со своими товарищами напал на Радькова. Их было более 10 человек.

После драки двух человек задержали. Пострадавший обратился с заявлением в полицию

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в Петербурге избили кандидата в депутаты муниципалитета "Черная речка".

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