  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге избили кандидата в депутаты муниципалитета "Черная речка"
Сегодня, 14:13
456
nadezhda_sib

В Петербурге избили кандидата в депутаты муниципалитета "Черная речка"

0 0

На просьбу пройти в порядке очереди ему ответили агрессией.

Очередной конфликт произошел около избирательной комиссии муниципального округа. В этот раз - около ИКМО "Черная речка". Там произошла драка. Ударили кандидата от партии "Яблоко" Александра Шаталина. Об этом 2-го июля рассказало издание "Znak.ru" со ссылкой на очевидцев.

Потерпевший сообщил, что он стоял в очереди на подачу документов. Председатель избирательной комиссии пропустил перед ним двоих людей. Когда Александр сказал, что сейчас его очередь и попытался зайти в кабинет, его вытолкали и несколько раз ударили по ребрам. 

Медики зафиксировали полученные травмы. 

Накануне, 1-го июля, в ИКМО "Екатерингофский" не хотели пускать члена ГИК от "Справедливой России".  В Горцентризбиркоме заявили, что муниципальные выборы состоятся. 

Фото: pixabay.com

Теги: икмо, муниципальные выборы, черная речка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии