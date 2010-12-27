В Петербурге избили кандидата в депутаты муниципалитета "Черная речка"

На просьбу пройти в порядке очереди ему ответили агрессией.

Очередной конфликт произошел около избирательной комиссии муниципального округа. В этот раз - около ИКМО "Черная речка". Там произошла драка. Ударили кандидата от партии "Яблоко" Александра Шаталина. Об этом 2-го июля рассказало издание "Znak.ru" со ссылкой на очевидцев.

Потерпевший сообщил, что он стоял в очереди на подачу документов. Председатель избирательной комиссии пропустил перед ним двоих людей. Когда Александр сказал, что сейчас его очередь и попытался зайти в кабинет, его вытолкали и несколько раз ударили по ребрам.

Медики зафиксировали полученные травмы.

Накануне, 1-го июля, в ИКМО "Екатерингофский" не хотели пускать члена ГИК от "Справедливой России". В Горцентризбиркоме заявили, что муниципальные выборы состоятся.

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