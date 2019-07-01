ЦИК не видит причин для отмены муниципальных выборов в Петербурге

Центризбирком России не будет отменять выборы муниципальных депутатов в Петербурге. Об этом 1-го июля сообщил зампред Центризбиркома Николай Булаев, передает "Петербургский дневник".
Такое решение приняли на совещании с петербургской избирательной комиссией. Ранее Элла Памфилова заявила, что если нарушения в ИКМО не удастся пресечь, есть возможность "остановить это безобразие".
"Мы считаем, что на сегодняшний день все кандидаты, которые хотели участвовать в кампании, смогли реализовать свое право. И отменять выборы излишне"
– сказал Булаев.
Тем более, что нарушения обнаружили только в пяти ИКМО - "Ржевка", "Екатерингофский", "Академическое", "Сампсониевское", "Сергиевское". С ними разбираются в отдельном порядке.
Напомним, муниципальные выборы пройдут в Петербурге 8 сентября. На этот же день запланированы выборы губернатора. Из 28 кандидатов только четыре смогли собрать необходимые 155 подписей, чтобы пройти фильтр.
Фото: Piter.TV
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