ЦИК не видит причин для отмены муниципальных выборов в Петербурге

Похоже, что муниципальным выборам 8 сентября все-таки быть.

Центризбирком России не будет отменять выборы муниципальных депутатов в Петербурге. Об этом 1-го июля сообщил зампред Центризбиркома Николай Булаев, передает "Петербургский дневник".

Такое решение приняли на совещании с петербургской избирательной комиссией. Ранее Элла Памфилова заявила, что если нарушения в ИКМО не удастся пресечь, есть возможность "остановить это безобразие".

"Мы считаем, что на сегодняшний день все кандидаты, которые хотели участвовать в кампании, смогли реализовать свое право. И отменять выборы излишне" – сказал Булаев.

Тем более, что нарушения обнаружили только в пяти ИКМО - "Ржевка", "Екатерингофский", "Академическое", "Сампсониевское", "Сергиевское". С ними разбираются в отдельном порядке.

Напомним, муниципальные выборы пройдут в Петербурге 8 сентября. На этот же день запланированы выборы губернатора. Из 28 кандидатов только четыре смогли собрать необходимые 155 подписей, чтобы пройти фильтр.

Фото: Piter.TV