Напомним, что в городе зафиксировано уже более 200 жалоб на нарушения избирательных прав кандидатов.

В четверг, 27 июня, стало известно о том, что в Петербурге могут отменить муниципальные выборы. Об этом заявила Глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

По ее словам, "правовики работают в Петербурге и разбираются". Известно, что на следующей неделе парламентарии ждут от них отчета и только после этого будут приняты какие-то решения.

Я поручила проработать такую возможность, если это безобразие не удастся остановить заявила Памфилова

Напомним, что в городе зафиксировано уже более 200 жалоб на нарушения избирательных прав кандидатов. По закону, баллотироваться в муниципальные депутаты может любой дееспособный гражданин РФ от 18 лет. Также в сентябре 2019 пройдут выборы губернатора Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за 10 лет количество компаний снизилось почти на треть.

Видео:YouTube