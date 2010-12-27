В Петербурге за 10 лет количество компаний снизилось почти на треть

Речь идет о компаниях, которые зарегистрированы.

С 2008 по 2018 год число зарегистрированных в Петербурге компаний снизилось почти на четверть. Анализ провела международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza на основании данных Росстата.

Их количество упало с 429 тыс. до 314 тыс. Отрицательная динамика также наблюдается в Москве и Московской области. С 2015 года рост заметен только в Крыму, Севастополе и Чечне.

В России число юридических лиц сократилось с 5,04 млн до 4,2 млн. Такие же показатели были в 2004 году.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на основателя "Рольфа" Сергея Петрова завели уголовное дело.

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