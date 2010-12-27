На основателя "Рольфа" Сергея Петрова завели уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении основателя и председателя совета директоров компании "Рольф" Сергея Петрова. Об этом сообщила "Медуза".
Следователи возбудили дело по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов. Все операции совершались по подложным документам.
Напомним, днем 27 июня сотрудники госбезопасности и Следственного комитета пришли с обысками в салоны "Рольф" в Москве и Петербурге.
Фото: открытые источники
Обсуждение ( 0 )