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На основателя "Рольфа" Сергея Петрова завели уголовное дело
Сегодня, 15:58
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nastya960

На основателя "Рольфа" Сергея Петрова завели уголовное дело

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Днем в офисах Москвы и Петербурга прошли обыски ФСБ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении основателя и председателя совета директоров компании "Рольф" Сергея Петрова. Об этом сообщила "Медуза".

Следователи возбудили дело по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов. Все операции совершались по подложным документам. 

Напомним, днем 27 июня сотрудники госбезопасности и Следственного комитета пришли с обысками в салоны "Рольф" в Москве и Петербурге.

Фото: открытые источники 

Теги: рольф, сергей петров, фсб
Категории: Лента новостей, Новости России,

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