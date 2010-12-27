На основателя "Рольфа" Сергея Петрова завели уголовное дело

Днем в офисах Москвы и Петербурга прошли обыски ФСБ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении основателя и председателя совета директоров компании "Рольф" Сергея Петрова. Об этом сообщила "Медуза".

Следователи возбудили дело по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов. Все операции совершались по подложным документам.

Напомним, днем 27 июня сотрудники госбезопасности и Следственного комитета пришли с обысками в салоны "Рольф" в Москве и Петербурге.

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