ФСБ наведалась к крупнейшему в России автодилеру

Есть подозрения, что менеджеры выводят деньги заграницу.

Сотрудники госбезопасности и Следственного комитета пришли с обысками в салоны "Рольф" в Москве и Петербурге. Об этом 27-го июня сообщил "Коммерсант".

Причина визита - данные Следственного комитета о выводе больших средств заграницу. Позднее "Фонтанка.ру" рассказала, что по предварительным данным, возбудили уголовное дело. Есть подозрения, что менеджеры компании сами у себя покупали акции и тем самым переводили средства в другую страну.

В Петербурге у "Рольф" пять салонов и 10 марок автомашин. Дилерская автомобильная группа работает с 1991 года.

Ранее Piter. TV сообщил о том, что скоро хоккейный клуб "СКА" будет играть на новой площадке.

Фото: Н.Попов vk.com/rolfcompany