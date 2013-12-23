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ФСБ наведалась к крупнейшему в России автодилеру
Сегодня, 13:31
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nadezhda_sib

ФСБ наведалась к крупнейшему в России автодилеру

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Есть подозрения, что менеджеры выводят деньги заграницу.

Сотрудники госбезопасности и Следственного комитета пришли с обысками в салоны "Рольф" в Москве и Петербурге. Об этом 27-го июня сообщил "Коммерсант"

Причина визита - данные Следственного комитета о выводе больших средств заграницу. Позднее "Фонтанка.ру" рассказала, что по предварительным данным, возбудили уголовное дело. Есть подозрения, что менеджеры компании сами у себя покупали акции и тем самым переводили средства в другую страну. 

В Петербурге у "Рольф"  пять салонов и 10 марок автомашин. Дилерская автомобильная группа работает с 1991 года. 

Ранее Piter. TV сообщил о том, что скоро хоккейный клуб "СКА" будет играть на новой площадке

Фото: Н.Попов vk.com/rolfcompany

Теги: автодилер, рольф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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