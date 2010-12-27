В сезоне 2019/20 "СКА" будет играть на обновленной площадке

Ее сделают по международным стандартам.

Ледовый дворец переформатируют для хоккейной команды "СКА". В сезоне 2019/20 клуб будет играть на новой площадке. Об этом сообщила пресс-служба "СКА".

Площадку сделают размером 60 на 26 метро с увеличенными зонами атаки. Работы по трансформации Ледового дворца начнутся во второй половине недели. Планируется, что они займут около двух недель.

Обновленную площадку представят болельщикам на дне открытых дверей. Такие же изменения проведут и на площадках "Хоккейного города", для того чтобы все команды системы "СКА" тренировались и проводили игры в одинаковых условиях.

Ранее Международная федерация хоккея на льду сообщила о том, что чемпионаты мира будут проводиться на площадках 60 метров на 20 метров.

Фото: ska.ru