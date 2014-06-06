Горсуд Петербурга оставил в силе решение о национализации "Рольфа"

Иск надзорного органа о национализации активов компании был поддержан Московским районным судом 21 февраля.

Городской суд Петербурга не стал отменять решение нижестоящей инстанции об истребовании в пользу государства активов автодилерской группы "Рольф". Оно осталось без изменений.

Иск к основателю компании Сергею Петрову был направлен Генпрокуратурой. Документ также коснулся ООО "Деланс Лимитед", АО "Рольф", ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург", ООО "Рольф Тех", перечислили в объединенной пресс-службе судов.

Иск надзорного органа о национализации активов компании был поддержан Московским районным судом 21 февраля. По информации ведомства, Петров незаконно вел бизнес, занимая кресло депутата Государственной думы. Принадлежащие ему организации были использованы для коррупционных схем. В конце прошлого года указ о передаче "Рольфа" под временное управление Росимущества был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото: Piter.TV