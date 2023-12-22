Владельцем петербургского автодилера "Вагнер-Авто" стала компания из Москвы

На данный момент "Вагнер-Авто" торгует автомобилями четырех марок из Китая, Solaris, Jetta, Citroen и мотоциклами Benelli.

Автодилерская группа Петербурга "Вагнер" сменила владельца: собственником трех ее компаний – "Вагнер премиум", "Вагнер премиум Юг" и "Вагнер-Авто" – стало московское ООО "Авторитэйл М". Об этом 15 апреля пишет "Фонтанка".

Перечисленные компании "Вагнера" управляют салонами на Стартовой улице, улице Оптиков, Таллинском и Выборгском шоссе. В 2022 году их общая выручка составила 9 млрд рублей. В 2021 году показатель был выше, поскольку тогда западные бренды еще работали в РФ.

На данный момент "Вагнер-Авто" торгует автомобилями четырех марок из Китая, Solaris, Jetta, Citroen и мотоциклами Benelli. Предварительно, выручка в 2023 году упала до 8,6 млрд рублей.

Источник пишет, что стоимость активов трех компаний "Вагнера" – около 4,2 млрд рублей, при этом цена сделки неизвестна.

Ранее мы рассказывали о том, что продажи новых авто в Петербурге увеличились на 77,5% за I квартал 2024 года.

Фото: пресс-служба "Аларм-Моторс" (носит иллюстративный характер)