Продажи новых авто в Петербурге увеличились на 77,5% за I квартал

Примечательно, что доля российских автомобилей продолжает снижаться в структуре продаж.

В Петербурге за I квартал 2024 года продажи новых автомобилей выросли на 77,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив общее количество зарегистрированных машин на уровне 16 034 единиц. В то же время рынок новых автомобилей в городе все еще не достиг досанкционных объемов, с отставанием более 23% от показателей I квартала 2021 года, когда было зарегистрировано 20 985 машин.

В Ленинградской области продажи в I квартале текущего года выросли на 95,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, с общим количеством зарегистрированных 4218 автомобилей.

Примечательно, что доля российских автомобилей продолжает снижаться в структуре продаж. В Северной столице эта доля уменьшилась с 21,3% до 15,1%, а в Ленобласти – с 30,2% до 22,3%.

Ранее мы сообщили о том, что выручка бывшего завода Hyundai упала в 19 раз.

Фото: Piter.TV