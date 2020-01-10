С 1 января 2024 года автовокзал на Обводном канале поменяет собственника

Ранее автовокзалом управляло ГУП "Пассажиравтотранс".

Автовокзал в доме 36 по набережной Обводного канала в Петербурге 1 января 2024 года передадут в управление ГКУ "Агентство внешнего транспорта". Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 5 декабря.

Ранее собственником автовокзала являлось ГУП "Пассажиравтотранс". Смена владельца поспособствует реализации планов городского комитета по транспорту, связанных с развитием объектов транспортной инфраструктуры Северной столицы. Все необходимые организационные и юридические процедуры уже запущены, ведется переоформление трудовых договоров работников автовокзала.

В 2023 году автовокзал на Обводном канале отметил 60 лет со дня основания – он заработал 6 мая 1963-го. В 2023 на объекте прошла реконструкция, после чего его пропускная способность достигла 3500 человек в день.

Ранее на Piter.TV: запуск трамвая от Купчино до Шушар запланирован на 2026 год.

Фото: сайт автовокзала на Обводном канале