Запуск трамвая от Купчино до Шушар запланирован на 2026 год

В проект входят трамвайные пути протяжённостью 21 км, семь искусственных сооружений, а также депо и трамвайный вокзал.

Первые трамваи от станции метро "Купчино" до Шушар предположительно начнут курсировать по линии "Славянка" в 2026 году. Об этом сообщило издание "Интерфакс", ссылаясь заместителя генерального директора "Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга" Андрея Шаньгина.

Напомним, что линия будет создана для транспортного сообщения метро "Купчино" не только с посёлком Шушары, но и с микрорайоном "Славянка".

В проект входят трамвайные пути протяжённостью 21 км, семь искусственных сооружений, а также депо и трамвайный вокзал. Всего на маршруте запланированы 24 остановки. Пассажиров будут перевозить 22 трамвая длиной до 30 м и вместимостью до 220 человек.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)