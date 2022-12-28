В Петербурге пенсионерка попыталась пронести на автовокзал газовый пистолет

Обнаруженное у пожилой петербурженки изъято.

Утром 1 октября работники автовокзала на набережной Обводного канала на входе при досмотре обнаружили в сумке 71-летней пенсионерки газовый пистолет "ИЖ-79-8" калибра 8 мм и магазин с семью патронами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Обнаруженное у пожилой петербурженки изъято. Как владелец гражданского оружия на учете в подразделении ЛРР ГУ Росгвардии она не состоит, а пистолет не числится. Пенсионерку доставили в отдел полиции №5.

Ранее на Piter.TV: на Северном проспекте петербуржец открыл стрельбу по малознакомому мужчине.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти