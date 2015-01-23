На причале в Петербурге житель Ленобласти выстрелил в мужчину из газового пистолета

Пострадавший обратился в медицинское учреждение, где у него был диагностирован химический ожог глаза.

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Приморска, который открыл стрельбу из газового пистолета в ходе конфликта на причале. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Адмиралтейского района 8 июня поступила информация о скандале мужчин на причале у дома 133 по набережной Фонтанки. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что в ходе конфликта, возникшего из-за неприязненных отношений, 39-летний житель Приморска выстрелил из газового пистолета в лицо своему 35-летнему оппоненту. Их доставили в отдел полиции для разбирательства.

В отношении жителя Приморска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Кроме того, отмечается, что пострадавший обратился в медицинское учреждение, где у него был диагностирован химический ожог глаза. После оказания помощи мужчину в удовлетворительном состоянии направили на амбулаторное лечение.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)