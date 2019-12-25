На Северном проспекте петербуржец открыл стрельбу по малознакомому мужчине

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером в четверг, 28 сентября, в экстренные службы поступило сообщение от 42-летнего мужчины, который заявил о том, что в него стрелял малознакомый гражданин, после чего скрылся с места происшествия. Об этом стало известно Piter.TV.

Подозреваемый был задержан в ночь на 29 сентября на улице Хошимина. Им оказался 34-летний местный житель. Хулиган доставлен в отделение полиции, в отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ. Также полицейские изъяли у него пистолет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Тосно полиция задержала дорожного хулигана с аэрозольным пистолетом.

Фото: Piter.TV