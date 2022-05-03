  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Тосно полиция задержала дорожного хулигана с аэрозольным пистолетом
Сегодня, 12:02
137
katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Тосно полиция задержала дорожного хулигана с аэрозольным пистолетом

0 0

Полиция Ленобласти задержала мужчину, который в дорожном конфликте использовал аэрозольный пистолет.

В пятницу, 15 сентября, в полицию Тосненского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что у дома 4 по шоссе Барыбина в городе Тосно неизвестный мужчина, управляющий автомобилем "Черри", стрелял из пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской полиции.

На место происшествия были направлены наряды полиции. По словам одного из очевидцев, напротив дома 2 по улице Максима Горького в городе Тосно  неизвестный водитель , во время внезапно возникшего конфликта произвел выстрел  в воздух, после чего направлял пистолет  в лицо заявителя, требуя у него перепарковать  автомобиль.

По "горячим следам" опергруппой по подозрению в совершении данного преступления, задержан 45-летний местный житель.У задержанного изъят аэрозольный пистолет "Пионер".

Ранее сообщалось, что на Васильевском острове автоледи сбила 13-летнюю школьницу.

Фото: Piter.TV

Теги: ленобласть, полиция, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии