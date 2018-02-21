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После неверного ответа на вопрос петербуржец выстрелил в водителя автобуса
Сегодня, 18:20
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После неверного ответа на вопрос петербуржец выстрелил в водителя автобуса

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Инцидент произошёл на Старо-Петергофском проспекте, 17, около половины девятого часа утра.

Утром в среду, 28 декабря, в Адмиралтейском районе Петербурга мужчина выстрелил в водителя автобуса. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным МВД, на улице мужчина пытался узнать какую-то информацию у водителя автобуса. Он не получил ответ и выстрелил в него. Предположительно из газового пистолета. 

Инцидент произошёл на Старо-Петергофском проспекте, 17, около половины девятого часа утра. В "Пассажиравтотрансе" уточнили, что сотруднику оказали помощь, он находится в удовлетворительном состоянии. Стрелка разыскивают. 

Фото: Piter.tv

Теги: водитель автобуса, газовый пистолет, стрелок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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