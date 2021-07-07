Финская SRV Group нашла покупателя "Жемчужной плазы" в Петербурге

"Проспект групп" готов приобрести и остальные 50%.

Строительный концерн Финляндии SRV Group может продать половину ТРЦ "Жемчужная плаза" на Петергофском шоссе девелоперу Екатеринбурга "Проспект групп". Об этом сообщили газете "Ведомости" два консультанта, которые работали с объектом.

По словам источника, "Проспект групп" готов выкупить и остальные 50%, которыми владеет Shanghai Industrial Investment Company из Китая.

Отметим, что компания приобрела "Ай би ай девелопмент", управляющей и ТРК.

Ранее мы рассказывали о том, что в "Мега Дыбенко" откроются семь новых магазинов до конца года.

Фото: сайт ТРЦ "Жемчужная плаза"