В "Мега Дыбенко" откроются 7 новых магазинов до конца года

В общей сложности новые торговые точки займут площадь в 6,5 тыс.кв.м.

До конца года в ТЦ "Мега Дыбенко" откроют 7 новых торговых точек. По данным РБК, в общей сложности они займут площадь 6,5 тыс.кв.м.



В частности, осенью на территории торгового центра появится универмаг "Стокманн", а также магазин турецкого бренда Loft, магазин украшений Pan club и точка производителя товаров для дома Familia.



Отметим, что "Стокманн", который до последнего времени работал только в ТЦ "Невский центр", некоторое время назад арендовал помещения в ТЦ "Жемчужная плаза". Кроме того, магазин Loft уже работает в ТРК "Лето", а Pan club до этого предлагал покупателям украшения под брендом Pandora.

Ранее мы сообщили о том, что "Невский центр" взыскал с H&M 24 млн рублей за закрытие магазина.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)