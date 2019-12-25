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"Невский центр" взыскал с H&M 24 млн рублей за закрытие магазина
Сегодня, 14:58
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"Невский центр" взыскал с H&M 24 млн рублей за закрытие магазина

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Первоначально ООО "Стокманн СПб центр" обратилось в суд с иском на 98 млн рублей к дочерней фирме H&M  "Эйч Энд Эм Хеннес энд Мауриц".

Шведский ретейлер H&M выплатит 23,6 млн рублей в пользу петербургского ТК "Невский центр" за закрытие своего магазина. Такое решение принял Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, пишет "Деловой Петербург".

Первоначально ООО "Стокманн СПб центр" обратилось в суд с иском на 98 млн рублей к дочерней фирме H&M  "Эйч Энд Эм Хеннес энд Мауриц". Сумма была сформирована из базовой арендной ставки, эксплуатационных и маркетинговых расходов и пени за период с конца 2022 года.

Кроме того, зарубежная компания подала встречный иск о взыскании 50,8 млн рублей неосновательного обогащения. Правосудие приняло решение взыскать 23,6 млн рублей с иностранцев, оставив иск "дочки" H&M без удовлетворения.

Ранее мы сообщили о том, что дочерняя компания Bosh добилась выплаты 3,5 млн евро от Петербургского тракторного завода через суд.

Фото: Piter.TV

Теги: магазин одежды, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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