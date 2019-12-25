Дочерняя компания Bosh добилась выплаты 3,5 млн евро от Петербургского тракторного завода через суд

Сам ПТЗ требует взыскать с "Бош Рексрот" 342,3 млн рублей убытков.

Дочерняя компания немецкой Bosch Rexroth AG ООО "Бош Рексрот" обратилась в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с требованием взыскать Bosch потребовала взыскать с АО "Петербургский тракторный завод" (ПТЗ) 3,76 млн евро долга и более 300 тыс. евро неустойки за просрочку платежа. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Предприятие поставляло ПТЗ гидравлическое оборудование для тракторов с 2017 года. Весной 2022-ого партнёрство было остановлено в связи с санкциями. Позже размер неустойки вырос до 1 млн евро. В "Бош Рексрот" отметили, что компания сообщила только о приостановке будущих поставок, а уже принятые были не доведены до конца из-за долга петербургского предприятия. Сам ПТЗ требует взыскать с "Бош Рексрот" 342,3 млн рублей убытков, которые сложились из разницы между ценой продукции и стоимостью закупки у поставщиков из РФ и Китая. После уточнения требований, убытки были оценены уже в 4,3 млн евро.

Оба иска экс-партнёров были удовлетворены частично.

Ранее мы сообщили о том, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял решение в пользу "Промтехинвестиции"

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