Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял решение в пользу "Промтехинвестиции": Невский завод обязан освободить помещения

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вынес решение по долгосрочному спору между столичным АО "Промтехинвестиции" (ПТИ) и ООО "Невский завод цветных металлов".

Рассмотрение дела завершилось в пользу истца, и НЗЦМ обязан освободить промплощадку в течение определенного срока. Об этом пишет Деловой Петербург.

Спор между компаниями начался после того, как в 2020 году НЗЦМ заключил договор аренды пяти зданий возле Металлостроя с ООО "Втормет". Однако "Втормет" была ликвидирована, и права аренды перешли к АО "Промтехинвестиции".

В результате успешной регистрации права собственности на недвижимость в ноябре 2022 года, ПТИ получило полное право расторгнуть договор аренды, предупредив об этом арендатора за месяц.

Как отмечается в решении суда, НЗЦМ не исполнил требования о своевременном освобождении помещений, что привело к обращению истца в арбитраж. Помимо обязательства освободить промплощадку, суд также назначил судебную неустойку в размере 3 тыс. рублей за каждый день неисполнения решения.

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