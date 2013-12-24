Прокуратура Петербурга борется со строительным мусором

Петербургская прокуратура продолжает бороться с мусором. В этот раз ведомство занялось строительными отходами.

Прокуратура Невского района провела проверку соблюдения образовательными организациями законодательства об обращении с отходами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, несколько образовательных учреждений во время проведения ремонта не вовремя вывозили строительный мусор со своей территории. Кроме того, некоторые хранили отходы на почве, что запрещено федеральным законодательством.

Прокурор района в связи с выявленными нарушениями закона внес представления в адрес руководителей образовательных учреждений, которые находятся на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре рассказали, как не отравиться грибами.

Фото: unsplash.com